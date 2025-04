Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE fällt am Donnerstagmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Airbus SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 137,94 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 1,8 Prozent auf 137,94 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE-Aktie bei 137,70 EUR. Mit einem Wert von 140,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 104.660 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 177,36 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2024 Kursverluste bis auf 124,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Verlust von 9,57 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,61 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 179,00 EUR je Airbus SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE am 20.02.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,85 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,00 Prozent auf 24,72 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte Airbus SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Airbus SE rechnen Experten am 06.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,61 EUR je Airbus SE-Aktie belaufen.

