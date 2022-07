Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Um 20.07.2022 12:22:00 Uhr fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 105,26 EUR ab. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 105,06 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 106,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 151.710 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 121,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2022 erreicht. Gewinne von 13,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2022 Kursverluste bis auf 88,92 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 18,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 149,00 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,55 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.000,00 EUR – ein Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 10.460,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.07.2022 terminiert. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 27.07.2023 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,09 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Delta Air Lines bestellt zwölf Airbus-Flugzeuge - Airbus und Boeing an Air India-Auftrag interessiert - Aktien im Plus

Airbus- und Boeing-Aktie im Plus: Boeing erwartet vorerst höheren Flugzeugbedarf - Viele Aufträge auch für Airbus erwartet

Airbus-Aktie fester: Airbus mit mehr Auslieferungen im Juni - Langfristprognose für weltweite Flugzeugauslieferungen augestockt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Airbus