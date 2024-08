Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) macht am Donnerstagmittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 139,34 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 139,34 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 139,90 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 139,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 41.504 Stück.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,82 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 19,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 120,24 EUR. Mit einem Kursverlust von 13,71 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,22 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 161,33 EUR.

Am 30.07.2024 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,34 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,00 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2024 terminiert. Schätzungsweise am 29.10.2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,41 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Handel in Paris: CAC 40 schließt mit Gewinnen

Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 am Nachmittag mit Gewinnen

Aufschläge in Paris: CAC 40 präsentiert sich mittags fester