Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) am Vormittag in Rot

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 23.06.2022 09:22:00 Uhr 0,7 Prozent auf 92,41 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 92,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 92,49 EUR. Bisher wurden via XETRA 14.298 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 121,06 EUR. Gewinne von 23,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 90,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 2,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 148,36 EUR.

Am 04.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,55 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.000,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 10.460,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 28.07.2022 erwartet. Am 27.07.2023 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,98 EUR je Aktie.

