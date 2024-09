Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 133,34 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 133,34 EUR. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 133,10 EUR ein. Bei 134,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 50.133 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,82 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 22,84 Prozent niedriger. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 120,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 9,82 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,19 EUR. Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 162,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 vor. Das EPS lag bei 0,29 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 1,34 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 15,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 29.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,30 EUR je Aktie belaufen.

