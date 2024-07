Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,6 Prozent auf 138,38 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 138,38 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 142,16 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 141,80 EUR. Zuletzt wechselten 190.779 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 172,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 19,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 120,24 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,11 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,23 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 160,89 EUR angegeben.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,34 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12,83 Mrd. EUR – eine Minderung von 19,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15,90 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 5,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

