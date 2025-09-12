AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Dienstagvormittag fester

AIXTRON SE im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 12,57 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 12,57 EUR. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,57 EUR zu. Bei 12,51 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.150 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 16,72 EUR. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 24,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,45 EUR am 07.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 32,75 Prozent Luft nach unten.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,174 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,76 EUR.

AIXTRON SE veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 137,41 Mio. EUR – ein Plus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 0,728 EUR im Jahr 2025 aus.

