AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE springt am Vormittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 9,7 Prozent auf 12,43 EUR nach oben.

Um 09:05 Uhr sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 9,7 Prozent auf 12,43 EUR zu. Bei 12,43 EUR erreichte die AIXTRON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,81 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 182.467 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 17.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 24,18 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 94,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,210 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 15,83 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 27.02.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 226,74 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 91,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 118,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,714 EUR fest.

