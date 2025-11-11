DAX23.957 ±-0,0%Est505.688 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 -2,9%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.710 -1,0%Euro1,1574 +0,1%Öl64,52 +0,7%Gold4.138 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX zurückhaltend -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
BigBear.ai-Aktie hebt ab: Drittquartalszahlen liegen über den Erwartungen BigBear.ai-Aktie hebt ab: Drittquartalszahlen liegen über den Erwartungen
Bitdeer erreicht Rekord-Hashrate und treibt globale Expansion voran Bitdeer erreicht Rekord-Hashrate und treibt globale Expansion voran
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!

AKTIE IM FOKUS 2: Fraport klettern nach Zahlen auf höchsten Stand seit 2018

11.11.25 12:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
80,20 EUR 8,55 EUR 11,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Expertenkommentare ergänzt, Kursentwicklung aktualisiert)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Fraport haben am Dienstag nach Geschäftszahlen mit 79,60 Euro den höchsten Stand seit dem Jahr 2018 erreicht. Damit kosten sie erstmals wieder mehr als vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie mit ihrer heftigen Kurskorrektur.

Wer­bung

Bis zum Mittag gewannen die Papiere der Frankfurter also fast 11 Prozent und bauten ihr Jahresplus auf 36 Prozent aus. Damit hängen sie den MDAX der mittelgroßen Werte mit seinem Zuwachs um 14 Prozent klar ab.

Auch ein etwas geringeres Jahresziel für die Passagierzahlen als bisher störte die Anleger damit nicht. Denn dies entspräche den Schätzungen, erklärte Ashish Khetan von der Citigroup. Elodie Rall von JPMorgan stimmte zu und hob zudem eine ermutigende Barmittelentwicklung (FCF) positiv hervor.

Die operativen Resultate des dritten Quartals wurden einhellig gelobt. Selbst wenn man einen positiven Sondereffekt herausrechne, liege das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) noch gut 2 Prozent darüber, rechnete ein Experte vor. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken findet er auf dem aktuellen Kursniveau allerdings unattraktiv./ag/la/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fraport

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fraport

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Fraport AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fraport AG

DatumRatingAnalyst
11:06Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
10:51Fraport HoldWarburg Research
10:36Fraport HoldJefferies & Company Inc.
05.11.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
28.10.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
21.10.2025Fraport OutperformBernstein Research
16.09.2025Fraport OutperformBernstein Research
08.08.2025Fraport BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.08.2025Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:06Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
10:51Fraport HoldWarburg Research
10:36Fraport HoldJefferies & Company Inc.
05.11.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
28.10.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
29.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
11.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
03.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fraport AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen