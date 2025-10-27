DAX 24.210 -0,4%ESt50 5.689 -0,4%MSCI World 4.417 +0,0%Top 10 Crypto 15,62 -2,0%Nas 23.637 +1,9%Bitcoin 98.074 +0,1%Euro 1,1656 +0,1%Öl 64,66 -1,7%Gold 3.914 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Porsche vz. PAG911 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt ab -- Asiens Börsen im Minus -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Hypoport senkt Umsatzausblick -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Symrise, Siltronic, HSBC, Novartis im Foku
Top News
Nordex-Aktie springt zweistellig hoch: Prognose für operative Gewinnmarge 2025 erhöht Nordex-Aktie springt zweistellig hoch: Prognose für operative Gewinnmarge 2025 erhöht
Symrise-Aktie schwächelt deutlich: Wachstumsprognose 2025 erneut nach unten korrigiert Symrise-Aktie schwächelt deutlich: Wachstumsprognose 2025 erneut nach unten korrigiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fraport Aktie

Kaufen
Verkaufen
Fraport Aktien-Sparplan
73,35 EUR +0,05 EUR +0,07 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,88 Mrd. EUR

KGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 577330

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005773303

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FPRUF

Jefferies & Company Inc.

Fraport Hold

08:51 Uhr
Fraport Hold
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
73,35 EUR 0,05 EUR 0,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Hold" belassen. Das Timing von Investitionen sei zunächst der größte Unsicherheitsfaktor, schrieb Graham Hunt am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Flughafenbetreibers am 11. November. Die operative Ergebnisentwicklung könnte 2026 schleppender sein, als am Markt erwartet./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

Zusammenfassung: Fraport Hold

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
73,25 €		 Abst. Kursziel*:
-1,71%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
73,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,84%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

08:51 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
23.10.25 Fraport Hold Warburg Research
21.10.25 Fraport Outperform Bernstein Research
15.10.25 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Fraport AG

finanzen.net Vor Zahlenvorlage Erste Schätzungen: Fraport zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Erste Schätzungen: Fraport zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX bewegt schlussendlich im Plus
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX nachmittags in Grün
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag schwächer
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Fraport auf 69 Euro - 'Hold'
dpa-afx Fraport-Aktie gewinnt: Frankfurter Flughafen startet neuartige Solaranlage
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich schlussendlich leichter
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich leichter
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich am Mittag leichter
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Share Buyback for the Employee Participation Program
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Fraport AG zu myNews hinzufügen