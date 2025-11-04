Fraport Aktie
Marktkap. 6,98 Mrd. EURKGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fraport auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Mit seinen Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) liege er etwas über den vom Flughafenbetreiber veröffentlichten Konsensschätzungen, schrieb Graham Hunt am Mittwoch vor den Quartalszahlen. Die Wende bei der Entwicklung des freien Barmittelflusses werde am Markt inzwischen besser widergespiegelt. Angesichts des Gegenwinds für die Ebitda-Entwicklung wegen schwacher Verkehrszahlen und der Kosten für das neue Terminal in Frankfurt bleibt Hunt aber vorsichtig./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Fraport Hold
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
72,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
75,00 €
|Abst. Kursziel*:
-4,00%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
75,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,06%
|
Analyst Name:
Graham Hunt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
