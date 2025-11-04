Jefferies & Company Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fraport auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Mit seinen Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) liege er etwas über den vom Flughafenbetreiber veröffentlichten Konsensschätzungen, schrieb Graham Hunt am Mittwoch vor den Quartalszahlen. Die Wende bei der Entwicklung des freien Barmittelflusses werde am Markt inzwischen besser widergespiegelt. Angesichts des Gegenwinds für die Ebitda-Entwicklung wegen schwacher Verkehrszahlen und der Kosten für das neue Terminal in Frankfurt bleibt Hunt aber vorsichtig./rob/ajx/he

