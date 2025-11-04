DAX 24.037 +0,4%ESt50 5.668 +0,1%MSCI World 4.353 +0,1%Top 10 Crypto 14,10 +2,2%Nas 23.462 +0,5%Bitcoin 90.287 +2,0%Euro 1,1477 -0,1%Öl 64,65 +0,5%Gold 3.980 +1,2%
Fraport Aktie

75,05 EUR -0,05 EUR -0,07 %
STU
Marktkap. 6,98 Mrd. EUR

KGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330

ISIN DE0005773303

Symbol FPRUF

Fraport Hold

Fraport AG
75,05 EUR -0,05 EUR -0,07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fraport auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Mit seinen Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) liege er etwas über den vom Flughafenbetreiber veröffentlichten Konsensschätzungen, schrieb Graham Hunt am Mittwoch vor den Quartalszahlen. Die Wende bei der Entwicklung des freien Barmittelflusses werde am Markt inzwischen besser widergespiegelt. Angesichts des Gegenwinds für die Ebitda-Entwicklung wegen schwacher Verkehrszahlen und der Kosten für das neue Terminal in Frankfurt bleibt Hunt aber vorsichtig./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
75,00 €		 Abst. Kursziel*:
-4,00%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
75,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,06%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

16:21 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
28.10.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
23.10.25 Fraport Hold Warburg Research
21.10.25 Fraport Outperform Bernstein Research
15.10.25 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Fraport AG

dpa-afx Heftiger Konflikt Fraport-Aktie gibt nach: Betriebsratswahl gestoppt Fraport-Aktie gibt nach: Betriebsratswahl gestoppt
dpa-afx KORREKTUR: Gericht stoppt Betriebsratswahl bei Fraport
dpa-afx Gericht stoppt Betriebsratswahl bei Fraport
finanzen.net MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fraport von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Fraport-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX fällt schlussendlich
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX gibt am Mittag nach
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus
finanzen.net MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fraport-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Share Buyback for the Employee Participation Program
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
