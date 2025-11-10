DAX 23.994 +0,1%ESt50 5.696 +0,6%MSCI World 4.391 +0,1%Top 10 Crypto 14,31 -2,5%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.904 -0,8%Euro 1,1569 +0,1%Öl 64,34 +0,4%Gold 4.141 +0,6%
Fraport Aktie

79,35 EUR +7,55 EUR +10,52 %
STU
Marktkap. 6,65 Mrd. EUR

KGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330

ISIN DE0005773303

Symbol FPRUF

Jefferies & Company Inc.

Fraport Hold

10:36 Uhr
Fraport Hold
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
79,35 EUR 7,55 EUR 10,52%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Hold" belassen. Der Flughafenbetreiber habe erneut einen Geschäftsbericht mit Störgeräuschen präsentiert, aber die zugrunde liegenden Trends seien weitgehend positiv, schrieb Graham Hunt am Dienstag. Vor allem dank der Aktivitäten in Frankfurt habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) die Markterwartung übertroffen./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport Hold

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
74,80 €		 Abst. Kursziel*:
-3,74%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
79,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,26%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

11:06 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:51 Fraport Hold Warburg Research
10:36 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
28.10.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Fraport AG

finanzen.net Umsatz stabil Fraport-Aktie hebt ab: Gewinn im 3. Quartal stärker als erwartet gesteigert Fraport-Aktie hebt ab: Gewinn im 3. Quartal stärker als erwartet gesteigert
dpa-afx ROUNDUP: Fraport erwartet geringeres Passagierplus - Mehr Gewinn und Kurssprung
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Fraport klettern nach Zahlen an das Zwischenhoch von 2019
finanzen.net MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fraport von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten
dpa-afx Fraport grenzt Passagierprognose ein - Gewinnziel steht
finanzen.net Ausblick: Fraport verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
dpa-afx Aktien von Lufthansa, Ryanair und Co tiefer: Irreführende Klima-Versprechen werden gestoppt
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Share Buyback for the Employee Participation Program
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
