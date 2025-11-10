Jefferies & Company Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Hold" belassen. Der Flughafenbetreiber habe erneut einen Geschäftsbericht mit Störgeräuschen präsentiert, aber die zugrunde liegenden Trends seien weitgehend positiv, schrieb Graham Hunt am Dienstag. Vor allem dank der Aktivitäten in Frankfurt habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) die Markterwartung übertroffen./rob/la/ag

