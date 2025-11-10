Fraport Aktie
Marktkap. 6,65 Mrd. EURKGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fraport nach Quartalszahlen des Flughafenbetreibers mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Neutral" belassen. Der Umsatz entspreche dem Marktkonsens, während das um einen positiven Sondereffekt bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) zwei Prozent darüber liege, schrieb Elodie Rall am Dienstag. Dies sollte ebenso wie die ermutigende Barmittelentwicklung (FCF) positiv aufgenommen werden. Die neue Prognose für die Passagierzahlen hätten die Konsensschätzungen schon vorweggenommen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 06:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Neutral
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
77,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
74,80 €
|Abst. Kursziel*:
2,94%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
79,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,96%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
