Fraport Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fraport nach Quartalszahlen des Flughafenbetreibers mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Neutral" belassen. Der Umsatz entspreche dem Marktkonsens, während das um einen positiven Sondereffekt bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) zwei Prozent darüber liege, schrieb Elodie Rall am Dienstag. Dies sollte ebenso wie die ermutigende Barmittelentwicklung (FCF) positiv aufgenommen werden. Die neue Prognose für die Passagierzahlen hätten die Konsensschätzungen schon vorweggenommen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 06:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport Neutral

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
77,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
74,80 €		 Abst. Kursziel*:
2,94%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
79,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,96%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

11:06 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:51 Fraport Hold Warburg Research
10:36 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
28.10.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Fraport AG

finanzen.net Umsatz stabil Fraport-Aktie hebt ab: Gewinn im 3. Quartal stärker als erwartet gesteigert Fraport-Aktie hebt ab: Gewinn im 3. Quartal stärker als erwartet gesteigert
dpa-afx ROUNDUP: Fraport erwartet geringeres Passagierplus - Mehr Gewinn und Kurssprung
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Fraport klettern nach Zahlen an das Zwischenhoch von 2019
finanzen.net MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fraport von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten
dpa-afx Fraport grenzt Passagierprognose ein - Gewinnziel steht
finanzen.net Ausblick: Fraport verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
dpa-afx Aktien von Lufthansa, Ryanair und Co tiefer: Irreführende Klima-Versprechen werden gestoppt
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Share Buyback for the Employee Participation Program
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
