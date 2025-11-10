JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fraport nach Quartalszahlen des Flughafenbetreibers mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Neutral" belassen. Der Umsatz entspreche dem Marktkonsens, während das um einen positiven Sondereffekt bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) zwei Prozent darüber liege, schrieb Elodie Rall am Dienstag. Dies sollte ebenso wie die ermutigende Barmittelentwicklung (FCF) positiv aufgenommen werden. Die neue Prognose für die Passagierzahlen hätten die Konsensschätzungen schon vorweggenommen./gl/ag

