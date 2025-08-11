DAX24.072 ±-0,0%ESt505.338 +0,1%Top 10 Crypto16,58 +1,1%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.213 ±-0,0%Euro1,1644 +0,2%Öl66,25 -0,7%Gold3.352 +0,2%
AKTIE IM FOKUS 2: Sartorius-Erholungsversuch geht weiter - Stammaktien im Blick

12.08.25 14:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG Vz.
189,70 EUR 4,85 EUR 2,62%
Charts|News|Analysen
(Neu: mehr Details)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Erholungsversuch der im DAX notierten Vorzugsaktien von Sartorius (Sartorius vz) hat am Dienstag etwas mehr Gestalt angenommen. Mit einem Spitzenanstieg um fast vier Prozent - zuletzt waren es noch plus 1,8 Prozent - steuern die Aktien des Laborausrüsters nach ihrem Tief seit April auf den vierten Gewinntag in Folge zu.

Den Anstoß gab eine Kaufempfehlung der Investmentbank Jefferies. Auf dem aktuellen Kursniveau von 186,95 Euro sieht Analyst James Vane-Tempest mit einem Kursziel von 263 Euro noch mehr als 40 Prozent Luft nach oben.

Der Experte stufte die Papiere auf "Buy" hoch und passte die Einstufung damit an seine schon positive Einschätzung der Tochter Sartorius Stedim (Sartorius Stedim Biotech) an. An der Börse werde für die verschiedenen Konzernaktien gegenwärtig ein unterdurchschnittliches Wachstum eingepreist, argumentierte Vane-Tempest. Dies passt zu einer schlechten Kursentwicklung: Nach einer schon verlustreichen Zeit seit dem Corona-Hoch im Jahr 2021 haben die Vorzüge 2025 bislang nochmals 13 Prozent an Wert verloren. 2024 waren sie schon der zweitgrößte Dax-Verlierer gewesen.

Der Experte fokussierte sich in seiner Studie aber besonders auf eine weitere Aktiengattung des Konzerns: Die Stammaktien, die bisher an der Börsen eigentlich kaum Bedeutung haben. Deren Bewertung nahm er mit "Buy" auf in der Erwartung, dass sie ab 2028 wichtiger werden, wenn sich die Erbengemeinschaft des früheren Konzernlenkers Horst Sartorius auflösen könnte. Der Kurs der Stammaktien legte am Dienstag um 4,8 Prozent zu.

Die Vorzugsaktien gewähren außer in den gesetzlich bestimmten Fällen kein

Stimmrecht, erhalten aber je Stück einen Cent mehr Dividende. Während sich die Vorzüge zu 72 Prozent im Streubesitz befinden, ist dies nach Kenntnisstand von Sartorius bei den Stämmen lediglich bei 7 Prozent der Anteile der Fall. Gut die Hälfte der Stämme wird von einem Testamentsvollstrecker verwaltet. Zudem kommt der Laborausrüster Bio-Rad, der auch Großaktionär der Vorzüge ist, durch einen millionenschweren Kredit derzeit auf einen Zugriff auf knapp 38 Prozent der Stämme.

Vane-Tempest weist darauf hin, dass sich 2028 die vom Testamentsvollstrecker verwaltete Treuhandgesellschaft auflösen könnte, wodurch sich das Eigentum auf die Begünstigten aufteile. Dabei sei unklar, welche Absichten die drei Töchter von Horst Sartorius künftig mit ihren Beteiligungen verfolgten. In seinem Testament habe dieser verfügt, dass diese 30 Jahre warten müssten, bevor sie ihr Erbe erhalten.

Im längerfristigen Vergleich stehen die Stämme schlechter da als die Vorzüge: Als die beiden Gattungen 2021 während der Corona-Pandemie Rekorde aufstellten, lag dieser für die Stämme mit 834 Euro deutlich höher als mit 632 Euro für die Vorzüge. Aktuell hat sich dieses Verhältnis umgedreht, indem die Vorzüge mit rund 187 Euro mehr wert sind als die Stämme./tih/tav/mis

