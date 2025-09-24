DAX23.616 +0,4%ESt505.466 +0,4%Top 10 Crypto15,07 -1,2%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.380 ±-0,0%Euro1,1667 ±0,0%Öl69,33 -0,5%Gold3.744 -0,1%
Blick auf Aktienkurs

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag mit Abschlägen

26.09.25 12:08 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 195,25 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie wies um 11:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 195,25 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Sartorius vz-Aktie bis auf 194,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 195,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.568 Sartorius vz-Aktien.

Bei 292,00 EUR markierte der Titel am 28.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,55 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 166,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Sartorius vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,740 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,816 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 257,00 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 22.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,34 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 884,30 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Sartorius vz am 16.10.2025 vorlegen. Am 15.10.2026 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 4,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
24.09.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
19.09.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
