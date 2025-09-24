Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag leichter

Kurs der Sartorius vz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 194,85 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 194,85 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Sartorius vz-Aktie bis auf 193,70 EUR. Bei 195,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 30.427 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 292,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 166,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,816 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 257,00 EUR.

Sartorius vz gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,34 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 884,30 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 860,70 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 16.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 15.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,96 EUR fest.

