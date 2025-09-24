Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gewinnt am Vormittag an Boden

Blick auf Sartorius vz-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Zuletzt wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 198,00 EUR nach oben.

Das Papier von Sartorius vz konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 198,00 EUR. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 198,20 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 195,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.281 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,00 EUR. Gewinne von 47,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 166,05 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Für Sartorius vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,816 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 257,00 EUR angegeben.

Am 22.07.2025 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 0,34 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 884,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 860,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 16.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 15.10.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 4,96 EUR je Aktie aus.

