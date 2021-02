AKTIE IM FOKUS: Airbus an der Spitze nach zwei positiven Analystenkommentaren

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Optimistische Studien von gleich zwei großen US-Investmentbanken haben am Dienstag den Kurs von Airbus (Airbus SE (ex EADS)) angetrieben. Mit einem Gewinn von rund fünf Prozent führten sie sowohl den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) an als auch den Pariser CAC 40 sowie den deutschen MDAX.

Morgan Stanley erhöhte das Kursziel für die Aktien um mehr als die Hälfte auf 112 Euro und riet folglich zum Kauf der Anteilscheine. Die Experten der Citigroup machten mit einem auf 102 Euro erhöhten Kursziel mehr als 20 Prozent Aufwärtspotenzial aus und bekräftigten das Kaufvotum. Beide Banken verwiesen auf voraussichtlich höhere Auslieferungen im neuen Jahr, womit der Abfluss von Barmitteln zurückgehen dürfte./bek/jha/