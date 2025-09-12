DAX23.734 +0,2%ESt505.438 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.826 ±-0,0%Nas22.330 +0,9%Bitcoin97.559 -0,8%Euro1,1771 +0,3%Öl67,37 +0,7%Gold3.679 +1,0%
AKTIE IM FOKUS: Alphabet knacken erstmals 3-Billionen-Dollar-Marke

15.09.25 16:39 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
211,50 EUR 5,80 EUR 2,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
201,10 EUR 2,02 EUR 1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
435,80 EUR -0,10 EUR -0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
151,04 EUR -0,24 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Alphabet (Alphabet A (ex Google)) ist an der Börse erstmals 3 Billionen US-Dollar wert. Mit einem Kurssprung nach einem positiven Analystenkommentar krönten die A- und die C-Aktien der Google-Mutter damit am Montag ihre Rally seit Anfang April.

Zuletzt stand bei den A-Aktien des Konzerns ein Plus von 4,5 Prozent auf 252 US-Dollar zu Buche. Damit gehörten sie zu den stärksten Werten im Technologiewerte-Index NASDAQ 100. Dieser gewann zuletzt 0,6 Prozent.

Auslöser des Kursanstiegs zu Wochenbeginn war, dass die US-Bank Citigroup ihr Kursziel für die A-Aktien von Alphabet von 225 auf 280 US-Dollar erhöht hatte. Analyst Ron Josey sprach von einem beschleunigten Produktentwicklungszyklus, der sich mit der zunehmenden Verbreitung des KI-basierten Chatbots Gemini sowohl im Anzeigen- als auch im Cloud-Geschäft abzuzeichnen beginne. Diese steigende Produktgeschwindigkeit komme inmitten einer größeren Klarheit hinsichtlich der rechtlichen und regulatorischen Herausforderungen in einem relativ gesunden Online-Werbemarkt.

Alphabet ist damit das viertschwerste Unternehmen am US-Aktienmarkt. Eine höhere Marktbewertung weisen lediglich die weiteren Tech-Riesen Apple, Microsoft und - als wertvollstes Unternehmen - NVIDIA auf./la/stw

In eigener Sache

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Alphabet C (ex Google)

DatumRatingAnalyst
24.07.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
16.07.2025Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
21.05.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
25.04.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
05.02.2025Alphabet C (ex Google) HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
21.05.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
25.04.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
23.12.2024Alphabet C (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2024Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
16.07.2025Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
05.02.2025Alphabet C (ex Google) HaltenDZ BANK
11.01.2024Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
29.05.2019Alphabet C (ex Google) HoldPivotal Research Group
26.10.2018Alphabet C (ex Google) HoldCanaccord Adams
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet C (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen