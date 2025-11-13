DAX24.324 -0,2%Est505.799 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +2,4%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.336 +0,8%Euro1,1617 +0,2%Öl62,46 -0,4%Gold4.234 +0,9%
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX schwächelt -- Asiens Märkte letztlich höher -- Merck wächst stärker als erwartet -- RENK auf Wachstumskurs -- Siemens, NEL, VW, Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie profitiert minimal: Prognose erneut leicht angehoben - höhere Dividende geplant Deutsche Telekom-Aktie profitiert minimal: Prognose erneut leicht angehoben - höhere Dividende geplant
Um 18 Uhr live mit den TradingBrothers: Goldstandard 2.0 - Wie KI versucht, die nächste Finanzkrise zu verhindern Um 18 Uhr live mit den TradingBrothers: Goldstandard 2.0 - Wie KI versucht, die nächste Finanzkrise zu verhindern
AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero weiter erholt - JPMorgan: Bericht Erleichterung

13.11.25 09:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
19,90 EUR 1,25 EUR 6,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) -

Delivery Hero-Aktie weiter erholt - JPMorgan: Bericht Erleichterung

Die Aktien von Delivery Hero haben ihre Erholung vom Tief seit Februar 2024 am Donnerstag nach der Vorlage von Geschäftszahlen ausgebaut. Seit Montagnachmittag legten sie inzwischen um fast 18 Prozent zu.

JPMorgan-Analyst Marcus Diebel werteten den Quartalsbericht als Erleichterung. Die Resultate hätten die Erwartungen auf breiter Front erfüllt und in Korea bessere sich der Geschäftsverlauf.

Am Montagnachmittag hatten die Papiere nach 39 Prozent Jahresminus zunächst die nun weiterlaufende Wende eingeleitet./ag/mis

