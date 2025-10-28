Delivery Hero Aktie
Marktkap. 6,88 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel nahm am Donnerstag kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor den Ergebnissen des dritten Quartals vor. Er verwies dabei auch auf jüngste Konversationen mit Vertretern des Essenslieferdienstes. Er geht weiterhin davon aus, dass der Fokus der Investoren auf den Geschäften in Korea liegen wird./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 10:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 10:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
23,13 €
|Abst. Kursziel*:
47,00%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
22,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
49,91%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|14:46
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|13.10.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
