Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin im Fokus
Airbus SE-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt
Bitcoin im Abwärtstrend: Kurs fällt am dritten Tag in Folge unter 108.000 Dollar
Marktkap. 6,88 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
JP Morgan Chase & Co.

Delivery Hero Overweight

14:46 Uhr
Delivery Hero Overweight
Delivery Hero
22,68 EUR -0,40 EUR -1,73%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel nahm am Donnerstag kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor den Ergebnissen des dritten Quartals vor. Er verwies dabei auch auf jüngste Konversationen mit Vertretern des Essenslieferdienstes. Er geht weiterhin davon aus, dass der Fokus der Investoren auf den Geschäften in Korea liegen wird./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 10:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 10:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
23,13 €		 Abst. Kursziel*:
47,00%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
22,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,91%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

14:46 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
17.10.25 Delivery Hero Buy UBS AG
13.10.25 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.10.25 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

