Delivery-Hero-CEO: Sehen Zeichen für Trendwende in Korea im 4Q
Werte in diesem Artikel
Von Ulrike Dauer
DOW JONES--Delivery Hero ist im dritten Quartal laut Investorenpräsentation beim vielbeachteten Bruttowarenwert GMV in Asien nicht gewachsen. Der Berliner Lieferkonzern teilte aber mit, er rechne für das vierte Quartal dank einer besseren Entwicklung in Asien - und speziell in Südkorea - mit einer Wachstumsbeschleunigung beim GMV, der auch die Gebühren für die Nutzung der Online-Plattform einschließt.
"Die ersten Anzeichen aus dem vierten Quartal sind ermutigend, insbesondere dank der Trendwende in Korea, und wir gehen davon aus, dass wir das Jahr mit einer Rückkehr zum Wachstum in Asien und einem schnelleren GMV-Wachstum der Gruppe im letzten Quartal abschließen werden", sagte CEO Niklas Östberg. Im Oktober sei wieder ein Anstieg bei den Bestellungen verzeichnet worden
Im dritten Quartal sank in Asien der GMV nominal um 12,6 Prozent auf 5,21 Milliarden Euro. Währungsbereinigt betrug das Minus 6,3 Prozent, auf vergleichbarer Basis minus 3,3 Prozent. Den Umsatz hingegen steigerte Delivery Hero in Asien im Quartal.
Gleichzeitig hat sich laut Präsentation die Profitabilität in Asien im Quartal verbessert, alle Geschäfte außer Südkorea verzeichneten bereinigte EBITDA-Gewinne und auch die Margen besserten sich.
Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_
DJG/uxd/hab
(END) Dow Jones Newswires
November 13, 2025 02:45 ET (07:45 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Delivery Hero
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delivery Hero
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Delivery Hero
Analysen zu Delivery Hero
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:56
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.2025
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.2025
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.2025
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|13.10.2025
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:56
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.2025
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.2025
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.2025
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|13.10.2025
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.2025
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.02.2025
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|04.02.2025
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|08.11.2024
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2022
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|14.02.2022
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|07.01.2019
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|13.11.2018
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Delivery Hero nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen