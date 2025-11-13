DAX24.397 +0,1%Est505.811 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,09 +3,5%Nas23.406 -0,3%Bitcoin89.154 +1,8%Euro1,1614 +0,2%Öl62,59 -0,1%Gold4.237 +1,0%
US-Shutdown beendet: DAX zurückhaltend -- Asiens Märkte etwas höher -- Merck wächst stärker als erwartet -- RENK auf Wachstumskurs -- Siemens, NEL, VW, Deutsche Telekom im Fokus
Deutsche Telekom-Aktie profitiert: Prognose erneut leicht angehoben - höhere Dividende geplant
Energiekontor-Aktie zieht an: Zuversicht für erreichen der Jahresziele
Delivery-Hero-CEO: Sehen Zeichen für Trendwende in Korea im 4Q

13.11.25 08:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
18,91 EUR 0,26 EUR 1,39%
Charts|News|Analysen
Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Delivery Hero ist im dritten Quartal laut Investorenpräsentation beim vielbeachteten Bruttowarenwert GMV in Asien nicht gewachsen. Der Berliner Lieferkonzern teilte aber mit, er rechne für das vierte Quartal dank einer besseren Entwicklung in Asien - und speziell in Südkorea - mit einer Wachstumsbeschleunigung beim GMV, der auch die Gebühren für die Nutzung der Online-Plattform einschließt.

"Die ersten Anzeichen aus dem vierten Quartal sind ermutigend, insbesondere dank der Trendwende in Korea, und wir gehen davon aus, dass wir das Jahr mit einer Rückkehr zum Wachstum in Asien und einem schnelleren GMV-Wachstum der Gruppe im letzten Quartal abschließen werden", sagte CEO Niklas Östberg. Im Oktober sei wieder ein Anstieg bei den Bestellungen verzeichnet worden

Im dritten Quartal sank in Asien der GMV nominal um 12,6 Prozent auf 5,21 Milliarden Euro. Währungsbereinigt betrug das Minus 6,3 Prozent, auf vergleichbarer Basis minus 3,3 Prozent. Den Umsatz hingegen steigerte Delivery Hero in Asien im Quartal.

Gleichzeitig hat sich laut Präsentation die Profitabilität in Asien im Quartal verbessert, alle Geschäfte außer Südkorea verzeichneten bereinigte EBITDA-Gewinne und auch die Margen besserten sich.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2025 02:45 ET (07:45 GMT)

Analysen zu Delivery Hero

DatumRatingAnalyst
08:56Delivery Hero OutperformRBC Capital Markets
30.10.2025Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
17.10.2025Delivery Hero BuyUBS AG
13.10.2025Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
