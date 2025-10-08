Delivery Hero Aktie
Marktkap. 7,23 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Nach Gesprächen mit dem Unternehmen habe er die Umsatzerwartungen für 2025 und 2026 etwas gesenkt, die Erwartungen für den operativen Gewinn (bereinigtes Ebitda) aber ein klein wenig angehoben, schrieb Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Folgen für Kursziel oder Einschätzung des Essensauslieferers gebe es keine./rob/mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 12:44 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 12:44 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
24,25 €
|Abst. Kursziel*:
40,21%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
23,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
43,16%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|15:21
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|15:21
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|15:21
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|01.06.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|14.02.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|07.01.19
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|13.11.18
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|16.09.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.02.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|04.02.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|08.11.24
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG