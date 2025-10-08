DAX 24.290 +0,2%ESt50 5.549 +0,3%MSCI World 4.283 +1,1%Top 10 Crypto 15,92 +3,9%Nas 22.655 +2,0%Bitcoin 99.502 +0,2%Euro 1,1571 -0,4%Öl 63,53 +2,3%Gold 4.095 +1,9%
Marktkap. 7,23 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
NEU
WKN A2E4K4

NEU
ISIN DE000A2E4K43

NEU
Symbol DLVHF

JP Morgan Chase & Co.

Delivery Hero Overweight

15:21 Uhr
Delivery Hero Overweight
Delivery Hero
23,75 EUR -0,52 EUR -2,14%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Nach Gesprächen mit dem Unternehmen habe er die Umsatzerwartungen für 2025 und 2026 etwas gesenkt, die Erwartungen für den operativen Gewinn (bereinigtes Ebitda) aber ein klein wenig angehoben, schrieb Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Folgen für Kursziel oder Einschätzung des Essensauslieferers gebe es keine./rob/mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 12:44 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 12:44 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
24,25 €		 Abst. Kursziel*:
40,21%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
23,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,16%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

15:21 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.10.25 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
06.10.25 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.25 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.09.25 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

