DAX25.150 -0,4%Est506.149 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 -1,2%Nas22.794 -0,4%Bitcoin55.706 -2,5%Euro1,1796 ±0,0%Öl72,21 +0,7%Gold5.193 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 DEUTZ 630500 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Wall Street uneins -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Novo Nordisk-Studie enttäuscht -- Siemens Energy, Bayer, Diginex, Rüstungsaktien, NVIDIA, SAP, VW im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Börse am Montag: DAX zum Wochenstart tiefer - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück Börse am Montag: DAX zum Wochenstart tiefer - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Metalsource Mining bringt sich als Key Player im Explorersektor in Stellung - und steht genau jetzt an einem Wendepunkt.
Wer­bung

AKTIE IM FOKUS: Hamborner Reit sacken ab - Ziel für 2026 enttäuscht

23.02.26 15:35 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts eines schwachen Ergebnisziels für 2026 sowie angekündigter Portfolioanpassungen ist die Aktie von HAMBORNER REIT am Montag abgesackt. Kurzzeitig fiel das im SDAX notierte Papier auf 4,51 Euro und damit den tiefsten Stand seit Januar. Die den kurzfristigen Trend signalisierende 21-Tage-Durchschnittslinie bei aktuell 4,78 Euro wurde durchbrochen. Halt fand das Papier des bislang auf den Büromarkt konzentrierten Immobilien-Unternehmens zuletzt dann an der bei rund 4,60 Euro verlaufenden mittelfristigen 50-Tage-Trendlinie.

Wer­bung

Das Minus betrug am Nachmittag knapp 6 Prozent auf 4,64 Euro. Damit zählte die Aktie zu den schwächsten Titeln in dem Nebenwerte-Index.

"Die Investoren reagieren verschnupft auf die Prognose für das operative Ergebnis 2026, die unter der Zielspanne für das abgelaufene Jahr 2025 liegt", kommentierte Andreas Lipkow, Marktexperte beim Handelshaus CMC Markets. Zudem dürften einige auch besorgt sein, da das Unternehmen seine Geschäftsaktivitäten neu ausrichten wolle.

Der Fokus solle künftig stärker auf Einzelhandelsimmobilien liegen, da die Aktivitäten im Büroimmobilienbereich nicht mehr so erfolgreich seien, sagte Lipkow. Zugleich erinnerte er daran, dass dieser Bereich seit der Corona-Pandemie erheblich unter Druck geraten ist. "Die Umstrukturierung wird höchstwahrscheinlich nicht komplett reibungslos erfolgen und finanzielle Nachwehen haben", erwartet er./ck/la/he

Nachrichten zu HAMBORNER REIT

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HAMBORNER REIT

DatumRatingAnalyst
18.11.2025HAMBORNER REIT BuyWarburg Research
06.11.2025HAMBORNER REIT BuyWarburg Research
01.10.2025HAMBORNER REIT BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.08.2025HAMBORNER REIT BuyWarburg Research
05.08.2025HAMBORNER REIT BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
18.11.2025HAMBORNER REIT BuyWarburg Research
06.11.2025HAMBORNER REIT BuyWarburg Research
01.10.2025HAMBORNER REIT BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.08.2025HAMBORNER REIT BuyWarburg Research
05.08.2025HAMBORNER REIT BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
25.02.2025HAMBORNER REIT HoldWarburg Research
20.02.2025HAMBORNER REIT HoldWarburg Research
18.02.2025HAMBORNER REIT HoldWarburg Research
26.11.2024HAMBORNER REIT HoldWarburg Research
07.11.2024HAMBORNER REIT HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
08.08.2017HAMBORNER REIT VerkaufenNATIONAL-BANK
09.05.2017HAMBORNER REIT VerkaufenNATIONAL-BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HAMBORNER REIT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen