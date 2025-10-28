AKTIE IM FOKUS: Hypoport auf Talfahrt wegen gekappter Umsatzprognose
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Aktien von Hypoport (Hypoport SE) verschärft sich am Dienstag der jüngste Rückschlag auf dem Erholungspfad im Oktober. Nachdem der Finanzdienstleister seine Umsatzprognose für das laufende Jahr gekappt hat, steuern die Aktien auf den fünften Verlusttag in Folge zu. Zuletzt fielen die im SDAX enthaltenen Aktien um 6,6 Prozent auf 135,20 Euro. Das Tagestief lag noch deutlich darunter. Die Erholung vom Tief seit November 2023, das Ende September bei 130 Euro markiert wurde, erhielt damit einen deutlichen Dämpfer.
Wegen schwächerer Geschäfte eines Gemeinschaftsunternehmens mit der Deutschen Bank (Deutsche Bank) geht das Unternehmen davon aus, dass der Umsatz in diesem Jahr statt 640 Millionen nur mindestens 600 Millionen Euro erreicht.
Es brachte dabei keine Entlastung, dass die Gewinnprognose dennoch bestätigt wurde und ein Analyst sich in der ersten Reaktion nicht groß überrascht zeigte. Mengxian Sun von der Deutschen Bank sah den Bericht im Rahmen der Erwartungen und ergänzte, die Prognoseanpassung sei weniger schlimm als es möglicherweise den Anschein habe./tih/jha/
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:36
|Hypoport SE Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.2025
|Hypoport SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.2025
|Hypoport SE Buy
|Warburg Research
|15.08.2025
|Hypoport SE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.2025
|Hypoport SE Buy
|Warburg Research
