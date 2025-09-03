DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,75 ±-0,0%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.976 -0,9%Euro1,1659 ±-0,0%Öl67,11 -0,4%Gold3.532 -0,8%
AKTIE IM FOKUS: Jost Werke rutschen vorbörslich auf April-Niveau ab

04.09.25 08:14 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
JOST Werke AG
48,25 EUR -1,75 EUR -3,50%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Platzierung durch einen Großaktionär hat am Donnerstag die zuletzt wieder erholten Aktien von JOST Werke belastet. Der Kurs des Nutzfahrzeugzulieferers brach am Donnerstag im vorbörslichen Handel um neun Prozent auf 48,40 Euro ein im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs.

Den Aktien, die einen positiven August hinter sich haben und zuletzt über 54 Euro noch ihr Rekordhoch von 57,80 Euro in Reichweite hatten, droht damit der Rückfall auf das Niveau vom April. Außerdem zeichnet sich der Rutsch unter die 200-Tage-Linie ab, die bei charttechnisch orientierten Anlegern ein beliebter langfristiger Trendindikator ist. Das Jahresplus dürfte sich von bisher 17 Prozent mehr als halbieren.

Der Großaktionär Peter Möhrle bietet 1,5 Millionen Aktien des Nutzfahrzeugzulieferers zum Kauf an, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Vorabend nach Börsenschluss unter Berufung auf ihr vorliegende Unterlagen berichtete. Das entspricht rund 10 Prozent der ausstehenden Aktien des Unternehmens. Damit würde der Investor seinen Anteil halbieren. Die Platzierung werde von der italienischen Großbank Unicredit abgewickelt, unterstützt durch Kepler Cheuvreux./tih/mis

DatumRatingAnalyst
19.08.2025JOST Werke BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.08.2025JOST Werke BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025JOST Werke BuyWarburg Research
15.08.2025JOST Werke BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025JOST Werke BuyWarburg Research
