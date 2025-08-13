AKTIE IM FOKUS: RWE schwach auf Tradegate nach verfehlten Erwartungen
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die RWE-Aktie (RWE) hat am Donnerstag mit vorbörslichen Kursverlusten auf verfehlte Erwartungen an das Zahlenwerk des Energieversorgers zum ersten Halbjahr reagiert. Sie büßte auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag 1,7 Prozent auf 34,86 Euro ein.
Die wichtigsten Kennziffern hätten 4 bis 5 Prozent unter den Konsensschätzungen gelegen, kommentierte RBC-Analyst Alexander Wheeler.
UBS-Analystin Wanda Serwinowska verwies zugleich aber auf die bestätigten Jahresziele für das bereinigte operative Ergebnis und den bereinigten Gewinn. Hier läge die Konsensschätzung dicht am Mittelpunkt der Prognosespannen./ck/zb
Analysen zu RWE AG St.
Analysen zu RWE AG St.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:56
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.2025
|RWE Buy
|UBS AG
|06.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.2025
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
