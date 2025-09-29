DAX23.699 -0,2%ESt505.489 -0,3%Top 10 Crypto15,65 -1,6%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.695 -0,8%Euro1,1752 +0,2%Öl67,13 -0,8%Gold3.814 -0,5%
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX leichter -- Asiens Börsen uneins -- Lufthansa-Piloten vor Urabstimmung -- Continental sieht Chance auf DAX-Verbleib trotz Abspaltung -- Rüstungsaktien, Etsy, Wolfspeed im Fokus
Verbraucher aufgepasst - Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab Oktober 2025
Vor drohendem US-Shutdown: Wieso DAX-Anleger so zurückhaltend agieren
Blick auf Aktienkurs

RWE Aktie News: RWE am Dienstagvormittag mit Abschlägen

30.09.25 09:26 Uhr
RWE Aktie News: RWE am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 37,61 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 37,61 EUR. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 37,61 EUR aus. Bei 37,63 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 40.582 RWE-Aktien gehandelt.

Bei 38,10 EUR markierte der Titel am 29.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,30 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 35,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,19 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,78 EUR für die RWE-Aktie.

RWE ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,81 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,59 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2025 2,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

