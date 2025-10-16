DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.307 +0,1%Top 10 Crypto15,51 +1,9%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.602 +0,6%Euro1,1654 +0,1%Öl62,47 ±0,0%Gold4.221 +0,3%
Entspannungssignale im Handelsstreit: DAX mit wenig Bewegung erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Merck gut positioniert für nächste Wachstumsphase -- Gold, Drägerwerk, SoftBank, ABB im Fokus
AKTIE IM FOKUS: Sartorius steigen - Zahlen 'gut genug für Kurserholung'

16.10.25 08:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG Vz.
225,00 EUR 13,80 EUR 6,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Vorzugsaktien von Sartorius (Sartorius vz) könnten am Donnerstag aus der Seitwärtsspanne der vergangenen Tage nach oben ausbrechen.

Die Quartalsbilanz des Laborzulieferers und der leicht optimistischere Blick auf das laufende Jahr kamen im vorbörslichen Handel auf Tradegate gut an. Um 3,5 Prozent auf 219,60 Euro ging es mit dem Kurs nach oben. Zuletzt hatte er zwischen etwa 210 und 218 Euro konsolidiert.

Das Zahlenwerk des Unternehmens sei "gut genug für eine Kurserholung", sagte ein Händler. In den ersten neun Monaten des Jahres habe sich Sartorius etwas besser geschlagen als angenommen. Die Gewinnschätzungen für das Gesamtjahr dürften nun leicht steigen./bek/zb

DatumRatingAnalyst
10.10.2025Sartorius vz NeutralUBS AG
08.10.2025Sartorius vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2025Sartorius vz OverweightBarclays Capital
24.09.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
