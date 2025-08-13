DAX24.284 +0,4%ESt505.402 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -0,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.456 -1,8%Euro1,1694 -0,1%Öl65,75 ±0,0%Gold3.355 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Lilium A3CYXP Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Volatus Aerospace, BYD, D-Wave, Alibaba, TUI, Infineon, thyssenkrupp, Bitcoin im Fokus
Top News
Aktien von RENK, Rheinmetall & HENSOLDT uneins: RENK sieht Möglichkeit Israel-Exportstopp zu umgehen Aktien von RENK, Rheinmetall & HENSOLDT uneins: RENK sieht Möglichkeit Israel-Exportstopp zu umgehen
Talanx-Aktie springt an: Rekordergebnis bei Talanx im ersten Halbjahr - relativ schadensarmes zweites Quartal Talanx-Aktie springt an: Rekordergebnis bei Talanx im ersten Halbjahr - relativ schadensarmes zweites Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Verfehlte Erwartungen schicken RWE auf Talfahrt

14.08.25 11:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
34,17 EUR -1,35 EUR -3,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein schwaches zweites Quartal hat am Donnerstag die Aktie von RWE unter Druck gebracht. Trotz bestätigter Jahresziele gab das Papier des Energieversorgers um 4 Prozent auf 34,07 Euro nach.

Wer­bung

Die bislang stützende 90-Tage-Linie bei aktuell 34,56 Euro wurde dabei nach unten hin durchbrochen und die Gewinne seit Mitte Juni sind wieder Geschichte. Im bisherigen Jahresverlauf steht aber immer noch ein Plus von etwas mehr als 18 Prozent zu Buche.

Laut JPMorgan-Analyst Javier Garrido "hat der Konsens die Trends des starken ersten Quartals fortgeschrieben". Doch auch, wenn am Markt selbst mit schwachen Zahlen gerechnet worden sei, seien diese noch unterboten worden.

Sowohl das operative Ergebnis (Ebitda) als auch der Überschuss im ersten Halbjahr hätten 4 bis 5 Prozent unter den Konsensschätzungen gelegen, erklärte Analyst Ahmed Farman von Jefferies die Kursverluste der Aktie. "Schwächere Windverhältnisse und geopolitisch schwierige Bedingungen im Energiehandel scheinen die Hauptgründe für das Verfehlen zu sein." Hilfreich sei indes, dass die Jahresprognosen für das bereinigte Ebitda und das bereinigte Ergebnis je Aktie bestätigt worden seien.

Wer­bung

Diese Einschätzung teilen auch Garrido sowie Analyst Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler. "Das Zahlenwerk ist zwar unbefriedigend, deutet aber nicht auf strukturelle Probleme hin", schrieb Hoymann und verwies obendrein auf die ebenfalls bestätigten mittelfristigen Ziele. Zudem sieht er sein positives Anlageurteil "Buy" für die Aktie gestützt durch ein mögliches neues Aktienrückkaufprogramm.

Ein Drittel des aktuellen Programms sei Ende Mai abgeschlossen worden, die zweite Tranche habe im Juni begonnen und laufe noch. Sobald RWE mehr Klarheit über zukünftige Investitionen in den USA und hierzulande habe, dürfte eine Entscheidung darüber Anfang des nächsten Jahres fallen. Die Reduzierung von Investitionsausgaben in den Jahren bis 2030, wie sie RWE bereits angekündigt hatte, deutet laut Hoymann auf Potenzial diesbezüglich hin.

JPMorgan-Experte Garrido nannte die auf Konzern- und Segmentebene vollständig bestätigten Jahresziele "beruhigend". Kursschwächen hält er für Kaufgelegenheiten, auch wenn sich diese vor den Gesprächen zwischen den USA und Russland über ein Friedensabkommen mit der Ukraine wohl nicht auszahlen dürften, da sie am Markt aufgrund dann potenziell geringerer Gaspreise als negativ für RWE gewertet werden dürften./ck/lew/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu RWE AG St.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
11:21RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:11RWE BuyJefferies & Company Inc.
09:36RWE Market-PerformBernstein Research
08:56RWE OutperformRBC Capital Markets
06.08.2025RWE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11:21RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:11RWE BuyJefferies & Company Inc.
08:56RWE OutperformRBC Capital Markets
06.08.2025RWE BuyUBS AG
31.07.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09:36RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen