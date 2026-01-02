DAX24.843 +1,2%Est505.917 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -4,5%Nas23.461 +1,0%Bitcoin80.146 +2,6%Euro1,1707 -0,1%Öl61,82 +1,7%Gold4.443 +2,6%
AKTIEN IM FOKUS 2: Aussichten in Venezuela beflügeln US-Ölwerte und Ausrüster

05.01.26 16:49 Uhr
(neu: Kurse und Analystenkommentar)

NEW YORK - Nach dem US-Angriff in Venezuela sind Aktien von Unternehmen der US-Ölindustrie kräftig gestiegen. Profitieren konnten angesichts eines absehbar hohen Investitionsbedarf in dem Land am Montag vor allem die Papiere von Ausrüstern, Anlagenherstellern und Dienstleistern von "Big Oil".

Venezuela verfügt Experten zufolge mit etwa 300 Milliarden Barrel über die größten Erdölreserven weltweit. US-Präsident Donald Trump hat nach der überraschenden Gefangennahme von Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro durch die USA am Wochenende angekündigt, dass US-Konzerne in den kommenden Monaten Milliardenbeträge in den Wiederaufbau des venezolanischen Ölsektors investieren werden.

"Die Ölproduktion in Venezuela ist in den vergangenen Jahren dramatisch zurückgegangen", schrieb Stratege Jim Reid von der Deutschen Bank. Es könne Jahre dauern und hohe Summen erfordern, um diesen Trend umzukehren. An den Märkten fokussiere man daher auf die längerfristigen Anlagemöglichkeiten.

Unter den Aktien der Ölmultis stiegen die Papiere von Chevron mit 4 Prozent am stärksten. Sie erreichten den höchsten Stand seit neun Monaten. Chevron ist das einzige große US-Ölunternehmen, das derzeit in Venezuela noch vertreten ist. Deshalb werden dem Öl-Multi besonders gute Chancen eingeräumt, vom riesigen Potenzial in dem Land zu profitieren.

Weniger stark ausgeprägt war die Fantasie der Anleger mit Blick auf Exxon Mobil (ExxonMobil) und ConocoPhillips. Exxon Mobil lagen mit einem Prozent im Plus und ConocoPhillips mit 1,7 Prozent. Die großen Öl- und Gasförderer dürften zunächst hohe Summen investieren in veraltete Anlagen beziehungsweise in neue Produktionsstätten.

Davon wiederum profitierten die Aktien großer Ausrüster und Zulieferer der Ölproduzenten. Die Papiere von Baker Hughes gewannen knapp fünf Prozent. Halliburton stiegen sogar um 9 Prozent und SLB (vormals Schlumberger) um 10 Prozent./bek/jkr/jha/

