Aktien mit Potenzial

Wall Street-Analysten haben mehrere Aktien identifiziert, die großes Kurspotenzial bieten. Diese Titel betrachten die Experten derzeit als Top-Investitionen.

• Schwieriges Marktumfeld

• Analysten suchen nach Aktien mit soliden Fundamentaldaten und Wachstumspotenzial

• Diese Titel empfehlen die Wall Street-Analysten

Im aktuell angespannten Marktumfeld zwischen anhaltend hohen Zinsen, Sorgen um den Konjunkturverlauf, aber gleichzeitig auch dem Hype um künstliche Intelligenz, versuchen Wall Street-Analysten Aktien zu identifizieren mit soliden Fundamentaldaten und starken langfristigen Wachstumsaussichten, berichtet CNBC. Laut TipRanks favorisieren die Top-Profis der Wall Street derzeit diese drei Aktien.

Delta Air Lines-Aktie

Analystin Helane Becker bekräftigte ihre Kaufempfehlung für Delta Air Lines mit einem Kursziel von 55 US-Dollar, nach der Präsentation des Unternehmens auf dem Toronto Corporate Access Day, der kürzlich von TD Cowen abgehalten wurde. Laut Becker sei Delta die beste Idee von TD Cowen für 2024. "Delta verfügt über ein differenziertes Produkt, in das sie weiterhin investieren, aber was herausragt, ist ihr strategischer Plan", so die Analystin. Ihrer Meinung nach werde das Unternehmen die gewünschten Ergebnisse liefern, da sich das Management auf den strategischen Plan konzentriere. Das mache die Delta Air Lines-Aktie attraktiv. Als Stärken der Airline hob Becker das umfangreiche Netzwerk, strategische Partnerschaften und betriebliche Zuverlässigkeit hervor. Positiv auffallen würden auch die anhaltend starke Nachfrage bei Premium-Kunden, die solide Erholung im Geschäftsreiseverkehr und der Schuldenabbau, der die Finanzlage stärke, berichtet CNBC.

Bei TipRanks haben in den letzten drei Monaten 17 Wall Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziel für die Delta Air Lines-Aktie abgegeben. Von diesen empfehlen ausnahmslos alle das Papier zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 61,05 US-Dollar und damit 25,62 Prozent über dem letzten Schlusskurs der Delta-Aktie an der NYSE, der bei 48,60 US-Dollar lag (Stand: 27.06.2024). In diesem Jahr konnte die Delta Air Lines-Aktie bereits um 20,81 Prozent zulegen.

Microsoft-Aktie

Derweil bekräftigte Tigress Financial-Analyst Ivan Feinseth seine Kaufempfehlung für die Microsoft-Aktie. Sein Kursziel hob er von 475 US-Dollar auf 550 US-Dollar an. Feinseth glaubt, dass das Unternehmen, das bereits in den vergangenen Monaten von dem Hype um künstliche Intelligenz profitieren konnte, "durch die fortlaufende Integration generativer KI-Funktionalität in seinem gesamten Software-Stack und Produktportfolio zunehmend in der Lage ist, die KI-Revolution anzuführen." Laut dem Analysten habe das Unternehmen sein starkes Umsatzwachstum im abgelaufenen Geschäftsquartal der beschleunigten Einführung der KI-gestützten Angebote des Unternehmens und der KI-Cloud-Integration zu verdanken. Feinseth lobte laut CNBC zudem Microsofts zunehmende Stärke im Gaming-Bereich die Bemühungen, in das Metaverse zu expandieren. Der Analyst erwähnte außerdem die starke Finanzlage von Microsoft. Diese unterstütze Aktionärsrenditen und ermögliche Investitionen in die KI-Ambitionen des Unternehmens.

Bei TipRanks haben in den letzten drei Monaten 35 Wall Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziel für die Microsoft-Aktie abgegeben. Von diesen haben 34 eine Kaufempfehlung abgegeben, lediglich ein Analyst empfiehlt, das Papier zu halten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 500,71 US-Dollar und damit rund 10,5 Prozent über dem letzten Schlusskurs der Microsoft-Aktie an der NASDAQ, der bei 452,85 US-Dollar lag (Stand: 27.06.2024). In diesem Jahr konnte die Microsoft-Aktie bereits um 20,43 Prozent zulegen.

Zscaler-Aktie

Außerdem bekräftigte Baird-Analyst Shrenik Kothari laut CNBC seine Kaufempfehlung für die Zscaler-Aktie nach der Zenith Live 2024-Veranstaltung. Bei Zscaler handelt es sich um einen der führenden Anbieter cloudbasierter Cybersicherheit. Das Kursziel für die Zscaler-Aktie legte er auf 260 US-Dollar fest. Laut Kothari versuche Zscaler, durch die Erweiterung seiner Plattform zusätzliche Marktchancen zu nutzen. Dabei verwies er auf die Einführung der Zscaler Identity Protection-Funktion, das Cloud Browser Isolation-Angebot und die DLP 2.0-Lösung, die den gesamten adressierbaren Markt um mehr als 24 Milliarden US-Dollar gesteigert hätten, berichtet CNBC. Im Rahmen des neuen Vertriebsansatzes konzentriere sich Zscaler dem Analysten zufolge zudem darauf, mehr Kunden mit einem jährlich wiederkehrenden Umsatz von über 10 Millionen US-Dollar zu gewinnen. "Beeindruckende Kundenerfolgsgeschichten, insbesondere in den Bereichen Finanzen, Gesundheitswesen und Fertigung, unterstreichen die maßstabsgetreue Sicherheit von Zscaler", zitiert CNBC Kothari.

Bei TipRanks haben in den letzten drei Monaten 30 Wall Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziel für die Zscaler-Aktie abgegeben. Von diesen haben 24 eine Kaufempfehlung abgegeben, 6 Analysten empfehlen, das Papier zu halten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 232,04 US-Dollar. Somit trauen die Analysten dem Anteilsschein ein Aufwärtspotenzial von 22,64 Prozent zu, verglichen mit dem letzten Schlusskurs der Zscaler-Aktie an der NASDAQ, der bei 189,20 US-Dollar lag (Stand: 27.06.2024). In diesem Jahr hat die Zscaler-Aktie bisher allerdings 14,61 Prozent an Wert verloren.

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.