Aktien Wien Schluss: ATX gewinnt deutlich

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach der Veröffentlichung eines starken US-Arbeitsmarktberichtes mit klaren Zuwächsen aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX schloss mit plus 1,45 Prozent bei 5.807,55 Punkten.

Wer­bung Wer­bung

In den USA wurden im Januar überraschend deutlich mehr Stellen geschaffen, als von Volkswirten erwartet. Zudem sank auch die Arbeitslosenquote in der weltgrößten Volkswirtschaft unerwartet. An der Wall Street und an den europäischen Leitbörsen gab es hingegen eine gemischte Tendenz zu sehen.

In Wien rückten mit Zahlenvorlagen voestalpine, BAWAG, Telekom Austria und EuroTeleSites in den Fokus. Die auffälligste Kursreaktion auf die Ergebnispräsentation absolvierte die BAWAG-Aktie mit plus 3,6 Prozent. Die Zukäufe in Deutschland und in den Niederlanden haben der Bank 2025 zu höheren Einnahmen und mehr Gewinn verholfen. Laut Einschätzung der Erste Group-Analysten meldete die BAWAG ein starkes Ergebnis, das die Unternehmensziele übertraf und leicht über den Markterwartungen lag.

Voestalpine gewannen 2,2 Prozent. Die Umstrukturierung beim Stahl- und Technologiekonzern läuft. Trotz Autokrise und US-Zöllen legte der Gewinn nach Steuern in den ersten drei Quartalen 2025/26 um 25,1 Prozent auf 259 Millionen Euro zu. Der Umsatz sei aufgrund der umfangreichen Reorganisationsmaßnahmen im Jahresabstand um 5,1 Prozent auf 11,1 Milliarden zurückgegangen. Die Ergebnisse lagen unter den Prognosen der Erste Group und den Markterwartungen.

Wer­bung Wer­bung

Die A1 Telekom Austria hat im Vorjahr den Umsatz etwas gesteigert, aber beim Nettoergebnis einen kleinen Rückgang verzeichnet. Die Ergebnisse des 4. Quartals brachten nach Einschätzung der Erste Group-Experten keine großen Überraschungen. Die Telekom-Titel schlossen mit plus 0,8 Prozent.

EuroTeleSites erhöhten sich um 2,7 Prozent. Das Sendemastenunternehmen hat 2025 sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis etwas zugelegt.

Der Flughafen Wien in Schwechat baut einen neuen Office Park für 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze in der Vienna AirportCity. Die Fertigstellung ist für 2028 vorgesehen. Die Airport-Aktie büßte 2,5 Prozent ein.

Wer­bung Wer­bung

OMV (OMV) steigerten sich um 3,8 Prozent auf 55,30 Euro. Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Einstufung für die Aktien des Öl-, Gas- und Chemieunternehmens auf "Buy" belassen. Auch das Kursziel wurde unverändert bei 53,0 Euro belassen./ste/spa/APA/jha