Alibaba Aktie News: Alibaba reagiert am Nachmittag positiv

So entwickelt sich Alibaba

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 72,65 USD.

Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 72,65 USD. Bei 73,00 USD erreichte die Alibaba-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,57 USD. Bisher wurden via New York 244.404 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 102,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,63 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,21 CNY. Im Vorjahr hatte Alibaba 0,980 CNY je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 14.05.2024 hat Alibaba die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,33 CNY erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,43 Prozent auf 30,87 Mrd. CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30,43 Mrd. CNY erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 57,20 CNY je Alibaba-Aktie.

