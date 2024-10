Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag massiv unter Druck

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Alibaba gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alibaba-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 7,5 Prozent auf 108,68 USD nach.

Das Papier von Alibaba gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 7,5 Prozent auf 108,68 USD abwärts. Der Kurs der Alibaba-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 108,61 USD nach. Bei 110,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.200.836 Alibaba-Aktien.

Bei 117,80 USD erreichte der Titel am 07.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 66,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Alibaba seine Aktionäre 2024 mit 0,980 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,89 CNY je Aktie ausschütten.

Am 15.08.2024 lud Alibaba zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,39 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 1,91 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,59 Mrd. USD – ein Plus von 0,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alibaba 33,36 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 14.11.2024 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2025 59,72 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

