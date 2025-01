Alibaba Aktie News: Alibaba gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Alibaba gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 85,76 USD.

Die Alibaba-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 85,76 USD. Der Kurs der Alibaba-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 86,84 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 86,80 USD. Zuletzt wurden via New York 443.997 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 117,80 USD erreichte der Titel am 08.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 37,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,63 USD. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 28,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,95 CNY. Im Vorjahr erhielten Alibaba-Aktionäre 0,980 USD je Wertpapier.

Am 15.11.2024 lud Alibaba zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. In Sachen EPS wurden 2,61 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alibaba 1,50 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 33,00 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alibaba einen Umsatz von 31,02 Mrd. USD eingefahren.

Die Alibaba-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.01.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Alibaba-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 61,94 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

"Deworsifizierung" statt Diversifizierung: Darum hielt Berkshire-Vize Charlie Munger nichts von breiter Streuung im Depot

China macht Fortschritte in der KI-Dominanz - USA im technologischen Wettlauf gefordert?

Viel Veränderung im Depot: So hat Michael Burry im vergangenen Quartal investiert