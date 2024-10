Alibaba Aktie News: Alibaba fällt am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Alibaba gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Alibaba-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 99,54 USD.

Die Alibaba-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 99,54 USD abwärts. Die Alibaba-Aktie sank bis auf 99,25 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 99,98 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 417.544 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2024 markierte das Papier bei 117,80 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alibaba-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.01.2024 auf bis zu 66,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie.

Alibaba-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,980 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,93 CNY aus.

Alibaba ließ sich am 15.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alibaba in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 33,59 Mrd. USD im Vergleich zu 33,36 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 14.11.2024 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 59,69 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

