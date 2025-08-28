Alibaba Aktie News: Alibaba springt am Freitagnachmittag an

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Alibaba. Die Alibaba-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 8,5 Prozent auf 129,76 USD.

Das Papier von Alibaba konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 8,5 Prozent auf 129,76 USD. In der Spitze gewann die Alibaba-Aktie bis auf 130,77 USD. Bei 129,35 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 2.263.416 Alibaba-Aktien.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 148,42 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 14,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 80,30 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.01.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 61,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,93 CNY.

Alibaba ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,39 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alibaba in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 32,49 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 33,59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 13.11.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 60,93 CNY je Alibaba-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Ausblick: Alibaba gewährt Anlegern Blick in die Bücher

PDD übertrifft in Q2 die Erwartungen - Aktie in Grün, Alibaba profitiert

DeepSeek setzt wieder auf Chips von NVIDIA-Aktie - Huawei-Kombi scheitert