Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Alibaba gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alibaba-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 100,96 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 100,96 USD. Das bisherige Tagestief markierte Alibaba-Aktie bei 100,55 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 101,98 USD. Bisher wurden via New York 774.085 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 117,80 USD erreichte der Titel am 08.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,43 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,980 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,95 CNY aus.

Am 15.11.2024 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,61 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,50 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 33,00 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 31,02 Mrd. USD umgesetzt.

Am 14.05.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 61,94 CNY im Jahr 2025 aus.

