Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 110,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 110,12 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 110,10 EUR. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 535 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 135,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Bei 95,30 EUR fiel das Papier am 24.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 15,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 575,71 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022. Das EPS lag bei 1,21 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 69.685,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 61.880,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.10.2022 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 5,22 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

