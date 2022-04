Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 2.523,50 EUR zu. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2.525,50 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2.507,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.212 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2.702,50 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.05.2021 bei 1.801,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 3.458,33 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 30,69 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 22,30 USD je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 56,90 Milliarden USD, gegenüber 75,33 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 24,46 Prozent präsentiert.

Experten kalkulieren am 27.04.2022 mit der Veröffentlichung der Q1 2022-Bilanz von Alphabet A (ex Google).

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 137,25 USD in den Büchern stehen haben wird.

