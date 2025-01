Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verzeichnet am Nachmittag Verluste

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 191,85 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 191,85 USD abwärts. Bei 191,59 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 194,35 USD. Bisher wurden heute 2.221.626 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Am 18.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 201,41 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 130,67 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2024). Mit einem Kursverlust von 31,89 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,386 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie. Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 214,71 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 88,25 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,69 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,02 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

