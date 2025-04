Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,8 Prozent auf 155,52 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,8 Prozent auf 155,52 USD zu. Im Tageshoch stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 156,17 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 152,89 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.346.285 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 207,05 USD. Gewinne von 33,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (140,53 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,662 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 209,14 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 04.02.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,66 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 96,45 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 86,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 8,88 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet C (ex Google)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Alphabet-Aktie dreht ins Plus: Google stellt Wettbewerbsbeschränkung bei Automotive und Maps ab

Alphabet A (ex Google)-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats