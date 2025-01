Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag billiger

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 188,84 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 188,84 USD. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 187,37 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 190,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.835.629 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 201,41 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 6,66 Prozent zulegen. Am 06.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 130,67 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 30,81 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,386 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alphabet A (ex Google) 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 214,71 USD.

Am 29.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 88,25 Mrd. USD gegenüber 76,69 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2025 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 8,02 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Banque Syz warnt vor Marktüberraschung: Droht 2025 der Zusammenbruch eines Mega-Fonds?

Künstliche Intelligenz ChatGPT: Kann sie beim Investieren helfen?

Aktiensplit-Spekulationen nach NVIDIA & Co: Diese beiden Unternehmen werden heiß gehandelt