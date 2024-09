Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verteidigt am Mittwochnachmittag Vortagesniveau

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 162,13 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 162,13 USD an der Tafel. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 162,29 USD. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 161,40 USD aus. Bei 161,40 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 777.326 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.07.2024 bei 191,75 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,27 Prozent hinzugewinnen. Am 28.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,21 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 25,86 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Alphabet A (ex Google)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,386 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 204,71 USD an.

Am 23.07.2024 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,91 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,45 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 84,64 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 74,60 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2024 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,64 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

