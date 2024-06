Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 184,09 USD abwärts.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 184,09 USD abwärts. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 182,82 USD nach. Bei 184,33 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 1.315.599 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 186,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2024). Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 1,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.07.2023 bei 115,36 USD. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 59,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,343 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 189,25 USD aus.

Am 25.04.2024 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,91 USD, nach 1,18 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 80,47 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 69,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 23.07.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,55 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

