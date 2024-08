Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 164,61 USD zu.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 164,61 USD. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 165,05 USD. Bei 164,27 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 810.424 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.07.2024 bei 191,75 USD. Mit einem Zuwachs von 16,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 28.10.2023 auf bis zu 120,21 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 26,97 Prozent sinken.

Nachdem Alphabet A (ex Google) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,386 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 204,71 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2024. Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,46 Prozent auf 84,64 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 74,60 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2024 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,64 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

