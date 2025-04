Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verbilligt sich am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,5 Prozent auf 156,21 USD abwärts.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 2,5 Prozent auf 156,21 USD nach. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 155,61 USD ab. Bei 158,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.322.716 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (207,05 USD) erklomm das Papier am 05.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,494 USD. Im Vorjahr erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre 0,600 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 200,67 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 24.04.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,84 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,91 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 89,97 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 80,47 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 29.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,51 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Microsoft-Aktie in Grün: ChatGPT künftig mit Kaufberatung

Palantir-Aktie trotzt Zollchaos: Was Palantir von anderen Techtiteln unterscheidet

NVIDIA-Aktie & Co: Norwegens Staatsfonds leidet unter Abschwung im Tech-Sektor