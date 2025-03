Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagnachmittag schwächer

Aktie im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 151,06 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Alphabet A (ex Google)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,1 Prozent auf 151,06 USD ab. Bei 150,67 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 153,17 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.244.978 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 207,05 USD erreichte der Titel am 05.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 37,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 147,22 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 2,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,662 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 209,14 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 04.02.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,66 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 96,45 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 86,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.04.2025 erwartet.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,93 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Aktien von Alphabet und Lockheed Martin leichter: Google liefert KI-Software an Lockheed Martin

NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren eingebracht

Alphabet-Aktie dennoch tiefer: Google erweitert Suchergebnisse mit KI-basierten Zusammenfassungen