Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Amazon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 182,75 USD abwärts.

Das Papier von Amazon befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,1 Prozent auf 182,75 USD ab. Die Amazon-Aktie gab in der Spitze bis auf 180,88 USD nach. Bei 182,96 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.360.374 Amazon-Aktien umgesetzt.

Bei 201,20 USD markierte der Titel am 09.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 9,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 118,35 USD. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 54,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Amazon 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 224,29 USD.

Amazon gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,66 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 147,98 Mrd. USD gegenüber 134,38 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Amazon-Bilanz für Q3 2024 wird am 24.10.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 4,74 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

